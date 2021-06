Er wäre so gern dabei gewesen bei der EM, wo gegenwärtig mancher Jungspund im Blickpunkt steht wie der erst 17 Jahre alte Dortmunder Jude Bellingham für England oder der Pole Kacper Koslowski, der erst am 16. Oktober sein 18. Lebensjahr vollendet.

Doch Arjen Robben, 37 Jahre alt, kann der niederländischen Nationalelf nur aus der Ferne die Daumen drücken, nachdem er erwartungsgemäß nicht mehr für den Oranje-Kader nominiert worden war.

Vielleicht wollte der frühere Flügelflitzer des FC Bayern deshalb noch einmal besonders zeigen, es nach wie vor drauf zu haben - auch im Wettstreit mit den Youngstern.

Am Samstag jedenfalls lief Robben nun einmal mehr für den FC Groningen auf, seiner wohl letzten fußballerischen Station. Dort allerdings nicht für das Herren-Team, das die Eredivisie-Saison kürzlich beendet hatte, sondern ausnahmeweise für Groningens U18.

Die duellierte sich in einem Freundschaftsspiel mit dem Nachwuchs des FC Utrecht - ebenso personell besetzt mit Akteuren, deren Vater Robben sein könnte. (NEWS: Alles zum internationalen Fußball)

Robben trainiert mit dem Groninger Nachwuchs

So oder so: Mit seinem Einsatz befeuerte Robben erneut die Spekulationen, er könne nach der Sommerpause weiterhin aktiv sein für Groningen - zumal der Routinier niederländischen Berichten zufolge zuletzt auch deshalb zwei Wochen mit dem heimischen Nachwuchs trainiert haben soll.

"Das macht man nicht, weil man aufhören will", schrieb dazu auf Twitter etwa Arno Mollema.

Dass Robben nach wie vor Spaß am Fußball hat, ist bekannt: Erst Anfang Mai hatte der in der Vergangenheit so oft verletzungsgeplagte 37-Jährige erstmals bei Groningen in der Startelf gestanden und dabei prompt zwei Vorlagen zum 4:0 (1:0) beim FC Emmen beigesteuert.

Danach hatte er erklärt: "Irgendwo in meinen wildesten Träumen ist die Europameisterschaft der krönende Abschluss. Dann muss man sehr vorsichtig sein, denn dann sehe ich die Schlagzeilen wieder fliegen. Ich sage jetzt nicht: Ich möchte mitkommen, aber: Wenn er anruft, sage ich ja."

Vielleicht darf Robben nun ja hinsichtlich einer weiteren Saison in Groningen "ja" sagen..