Frankfurt am Main (SID) - Yuya Osako hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft zum nächsten Kantersieg in der asiatischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar geführt. Der Angreifer vom Bundesliga-Absteiger Werder Bremen glänzte beim 10:0 (4:0) gegen Myanmar mit fünf Treffern (22./30./36./49./87.) und zwei Vorlagen.

Die weiteren Tore erzielten Takumi Minamino (8./65.), Hidemasa Morita (57.) sowie der Frankfurter Daichi Kamada (83.) und Ko Itakura (90.). Durch den Sieg sicherte sich Japan, das nach sechs Spieltagen die Gruppe F mit 18 Punkten und 37:0 Toren anführt, einen Platz in der dritten Runde der asiatischen Qualifikation.