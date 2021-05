Hochspannung vor dem Titelshowdown in der türkischen Süper Lig!

Galatasaray hat mit einem 4:1 (2:0)-Sieg bei Denizlispor am Dienstag für besondere Brisanz im Kampf um die Meisterschaft gesorgt, da sowohl Spitzenreiter Besiktas (1:2 gegen Fatih Karagümrük) als auch Fenerbahce (1:2 gegen Sivasspor) mit Mesut Özil patzten.

Anzeige

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Spannung pur im Titelrennen mit Gala, Fener und Besiktas

Der Weltmeister von 2014 spielte zwar erstmals seit dem 21. Februar 90 Minuten für Fener, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

In der Tabelle verlor Fener den zweiten Platz, der zu Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde der Champions League berechtigt, an den Lokalrivalen Galatasaray. Tabellenführer bleibt Besiktas. Aber das Titelrennen ist völlig offen und an Spannung kaum zu überbieten.

Titel-Showdown wird zum Rechenspiel

Das Spitzenduo geht punktgleich in den letzten Spieltag am Samstag. Bei Punktgleichheit am Saisonende wird der direkte Vergleich angewendet. Allerdings konnte Gala zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen Besiktas die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel egalisieren. Damit zählt die Tordifferenz, hier hat Besiktas aktuell mit zwei Treffern die Nase vorn.

Özil hat mit Fenerbahce nur noch Minimalchancen auf den Titel. Nur bei einem eigenen Sieg am letzten Spieltag bei Kayserispor würde Fener am Ende jubeln, wenn sowohl Gala (gegen Yeni Malatyaspor) als auch Besiktas (bei Göztepe Izmir) ihre Partien verlieren würden. Im direkten Vergleich würde Fener sowohl gegen Besiktas als auch gegen Gala den Kürzeren ziehen.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)