Frankfurt am Main (SID) - Martin Ngoga aus Ruanda löst die Kolumbianerin Maria Claudia Rojas als Chefermittler der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA ab. Der Jurist setzte sich am Freitag in der Wahl auf dem FIFA-Kongress mit deutlichem Vorsprung auch gegen die bisherige Vorsitzende der Ermittlungskammer durch. Rojas wurde jedoch zur stellvertretenden Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer gewählt, die weiterhin vom Griechen Vassilios Skouris geleitet wird.

Rojas und Skouris waren 2017 in die leitenden Positionen der Ethikkommission gewählt worden, nachdem der deutsche Richter Hans-Joachim Eckert als Vorsitzender der Spruchkammer und der Schweizer Cornel Borbely als Chefermittler von der FIFA und Infantino geschasst worden waren. Eckert und Borbely hatten 2015 den damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter und den ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini gesperrt.