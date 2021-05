Vier Jahre lang hatte Pep Guardiola den FC Barcelona trainiert, als er im Sommer 2012 den Verein verließ.

Sein Vater Valenti Guardiola äußerte nun einen großen Wunsch. "Ich würde mir wünschen, dass mein Sohn nach Barcelona zurückkehrt", stellte der Spanier in einem Interview mit dem Sender Súper Deportivo Radio klar. "Und dass er als Trainer oder Berater zurückkehren wird, würde ich auch nicht ausschließen."

Allerdings, so erklärte Papa Guardiola, werde er seinem Sohn nicht sagen, was er tun soll, schließlich werde er bald 50 und wisse selbst, was gut für ihn ist. Aber, mit einer Sache könnte Valenti dann doch nur schwer leben. "Natürlich möchte ich nicht, dass er die spanische Nationalmannschaft trainiert", sagte der stolze Katalane.

Vater Guardiola: Jeder Klub will Messi haben

Auch über Lionel Messis sprach der Vater des aktuellen Trainers von Manchester City. Der Vertrag des argentinischen Superstars läuft im kommenden Sommer aus und es gibt Zweifel an seiner Zukunft in Barcelona. So wurde zuletzt auch Guardiolas City als möglicher neuer Klub gehandelt.

"Es gibt keinen Klub auf der Welt, der Messi nicht haben möchte", erläuterte Guardiola senior. "Es gibt nur sehr wenige Spieler wie Messi, und ich bin mir sicher, dass Pep es nicht ablehnen würde, ihn bei City zu haben. Pep hat Messi immer als den Besten gesehen, aber er ist bei Barcelona. Josep wollte dem Verein nie schaden, indem er den Spieler holt."