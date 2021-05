Der Belgier Hugo Broos ist neuer Trainer der südafrikanischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 69-Jährige, der 2017 Kamerun zum Gewinn der Afrika-Meisterschaft geführt hatte, folgt auf den entlassenen Molefi Ntseki. Broos unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre. Zuletzt hatte er 2019 als Interimstrainer des belgischen Erstligisten KV Oostende gearbeitet.

In Afrika hat Broos in seiner 33-jährigen Trainerlaufbahn zudem die algerischen Klubs JS Kabylie und NA Hussein Dey betreut. Seine erste Aufgabe mit der Bafana Bafana genannten Auswahl wird die Qualifikation für die WM 2022, in der Gruppe trifft Südafrika auf Ghana, Simbabwe und Äthiopien.

Ntseki war im März gefeuert worden, nachdem Südafrika durch eine Niederlage im Sudan den Afrika Cup verpasst hatte.