Die türkische Nationalmannschaft ist erfolgreich in die EM-Vorbereitung gestartet. Das Team von Nationaltrainer Senol Günes setzte sich am Donnerstagabend in Alanya 2:1 (2:1) gegen Aserbaidschan durch. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Kapitän Kaan Ayhan (45.) erzielte den Siegtreffer. Zuvor hatte Ibrahim Dervisoglu (34.) die Führung der Gäste durch Emin Machmudow (28.) ausgeglichen.

Die Türkei bestreitet bei der Europameisterschaft am 11. Juni das Eröffnungsspiel gegen Italien in Rom. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales.