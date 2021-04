Keine zwei Tage nach der großen Ankündigung einer neuen Super League steht diese schon wieder vor dem Aus!

Wie internationale Medien übereinstimmend berichten, planen immer mehr der zwölf Gründervereine ihren Rückzug aus dem äußerst umstrittenen Projekt.

SPORT1 begleitet die aktuellen Entwicklungen rund um das Super-League-Beben im TICKER.

+++ Liverpool-Profis mit klarem Statement +++

Mannschaftskapitän Jordan Henderson vom englischen Meister FC Liverpool zeigt klare Kante gegen die Super League!

Der Mittelfeldspieler postete am Abend im Namen seines Teams ein klares Statement auf seinem Twitter-Account. "Wir mögen das nicht und wollen nicht, dass es passiert. Das ist Meinung von uns allen", stellte er klar.

Henderson weiter: "Unsere Verbindung zu diesem Fußball-Klub und seinen Fans ist absolut und bedingungslos!".

Seine Teamkollegen machten es ihm wenig später nach und posteten die gleiche Botschaft.

+++ Krisensitzung der Super-League-Klubs

Die zwölf Super-League-Klubs wollen Medienberichten zufolge noch am späten Dienstagabend eine Krisensitzung abhalten. Das berichten die spanische Sporttageszeitung El Mundo Deportivo, die dem FC Barcelona nahesteht, und die italienische Gazzetta dello Sport.

Demnach solle die Sitzung um 23.30 Uhr MESZ beginnen. Zuvor hatte es in England und Spanien Berichte über einen Rückzug von Manchester City, dem FC Chelsea und Atletico Madrid aus der neuen Superliga des europäischen Fußballs gegeben. Bayern München, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain hatten klare Absagen erteilt.

+++ ManUnited-Legende feiert +++

Gary Neville, in den vergangenen Tagen einer der schärfsten Kritiker der Super League, gönnt sich nach den aktuellen Meldungen rund um eine bevorstehende Auflösung genüsslich ein Gläschen Rotwein.

"Auf die Super League", schrieb der langjährige ManUnited-Profi dazu auf Twitter.

"Das ist eine absolute Schande! Wir müssen die Macht in diesem Land den Vereinen an der Spitze dieser Liga entreißen - und das schließt meinen Verein ein. Das ist pure Gier, das sind Hochstapler", hatte Neville Anfang der Woche in seiner Funktion als TV-Experte bei Sky kommentiert. (REAKTIONEN: Scharfe Kritik an der Super League)

+++ United-Boss tritt offenbar zurück +++

Das Super-League-Beben hat erste personelle Konsequenzen: Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der umstrittene ManUnited-Boss Ed Woodward infolge der massiven Kritik an der Teilnahme der Red Devils an der Super League zurückgetreten.

Woodward gilt als engster Vertrauter der Glazer-Familie, in deren Besitz sich Manchester United seit 2005 befindet, 2013 wurde Woodward zum CEO ernannt. Bei den United-Fans war Woodward jedoch seit jeher umstritten.

+++ Auch ManCity will wohl raus +++

Nach dem FC Chelsea plant laut übereinstimmenden englischen Medienberichten auch Manchester City den Rückzug aus der Super League.

Dazu passend twitterte City-Star Kevin De Bruyne am Dienstagabend ein ausführliches Statement, in dem er sich sehr kritisch zur Idee hinter dem umstrittenen Projekt äußerte.

+++ Chelsea macht den Anfang +++

Wie die BBC zuerst berichtete, haben die Blues als erster Verein ihren Rückzug aus der Super League geplant, entsprechende Unterlagen sollen bereits vorbereitet worden sein.

Vor dem Heimspiel des FC Chelsea gegen Brighton & Hove Albion hatten am Dienstagabend mindestens 1000 aufgebrachte Fans an der Stamford Bridge gegen die Super League protestiert. Der Anpfiff musste um eine Viertelstunde verschoben werden, weil die Busankunft der Mannschaften durch die Fans verzögert wurde.