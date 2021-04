Bahnt sich nun doch eine Revolution im europäischen Vereinsfußball an?

Kurz vor der Durchsetzung der Reform der Champions League nehmen offenbar die Pläne über eine Super League wieder Formen an. Wie mehrere internationale Medien übereinstimmend berichten, hat sich eine Gruppe der reichsten und einflussreichsten Vereine auf die Gründung eines eigenen externen Elitewettbewerbs geeinigt.

Anzeige

Angeblich sollen bereits zwölf Vereine eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet haben. Zu den Abtrünnigen gehören wohl die fünf englischen Spitzenklubs FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea, die spanischen Topteams Real Madrid und FC Barcelona sowie aus Italien Juventus Turin und der AC Mailand.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Keine Beteiligung von deutschen Teams

Deutsche Teams wie der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen ebenso wie der französische Primus Paris St. Germain nicht beteiligt sein.

Der Zeitpunkt der Meldung ist durchaus brisant, denn am Montag will die UEFA ihr neues Champions-League-Format offiziell verkünden. Die Aufstockung der Königsklasse von 32 auf 36 Teilnehmer und die Einführung eines neuen Modus soll beschlossen werden. Dazu sollen zwei der vier neuen Plätze für die Champions League nicht mehr wie bislang üblich aufgrund von Leistungen aus der vorigen Saison vergeben werden.

Auch die Reform der Champions League ist alles andere als umstritten. Insbesondere die Fans lehnen die Aufblähung ab.

Die Klubs hatten mehr Mitspracherecht bei der Gestaltung der Wettbewerbe und der Aufteilung der Erlöse gefordert. Eigentlich sollte die Reform ein Gegenmittel gegen einen Ausbruch zahlreicher Vereine in eine Super League sein, doch selbst dieses Zugeständnis könnte zu spät kommen.

Super League schon ab 2022?

Angeblich planen die entsprechenden Klubs, schon ab 2022 in eine Super League auszubrechen. Wunschziel soll ein Wettbewerb mit 16 ständigen Mitgliedern und vier Qualifikanten sein. Die Vereine würden in zwei 10er-Gruppen aufgeteilt, wobei sich die vier besten Mannschaften jeder Gruppe für die K.O.-Phase qualifizieren würden, die in einem Finale an einem Wochenende gipfeln würde.

Zahlreiche finanzkräftige Sponsoren zeigen wohl bereits Interesse an einer Super League, den Vereinen winken bei einer Teilnahme Mehreinnahmen im dreistelligen Millionenbereich.

Für die Spieler könnte eine Teilnahme an der Super League aber folgenreich werden. Die FIFA kündigte bereits Anfang des Jahres an, dass ein derartiger Wettbewerb nicht anerkannt werden würde und dort antretende Spieler nicht mehr an FIFA-Wettbewerben wie Weltmeisterschaften teilnehmen dürften.

UEFA: "Zynisches Projekt"

Die UEFA reagierte am Sonntag prompt und veröffentlichte eine Mitteilung.

Darin heißt es unter anderem: "Dieses zynische Projekt basiert auf dem Eigeninteresse einiger Klubs in einer Zeit, in der die Gesellschaft mehr denn je Solidarität braucht. Wir werden alle Maßnahmen prüfen, die uns auf allen Ebenen zur Verfügung stehen, sowohl in der Justiz als auch im Sport, um dies zu verhindern. Fußball basiert auf offenen Wettbewerben und sportlichen Verdiensten. Wir danken den Klubs in anderen Ländern, insbesondere den französischen und deutschen Klubs, die sich geweigert haben, sich dem anzuschließen. Genug ist genug!"

DFL-Boss Christian Seifert schloss sich in seinem Statement am Sonntagabend Ceferin an. "Wirtschaftliche Interessen einiger weniger Topklubs in England, Italien und Spanien dürfen nicht die Abschaffung gewachsener Strukturen im gesamten europäischen Fußball zur Folge haben", sagte er. Es wäre "unverantwortlich, die nationalen Ligen als Basis des europäischen Profifußballs auf diese Weise irreparabel zu beschädigen."

---

mit Sport-Informations-Dienst (SID)