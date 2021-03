Der gesundheitlich schwer angeschlagene frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter befindet sich auf dem Weg der Besserung und erholt sich derzeit in einer Rehaklinik. "Nach einer schweren Phase seit Ende Dezember geht es mir besser", sagte der einstige Chef des Fußball-Weltverbandes dem SID.

Am Mittwoch feiert der Schweizer in der Reha nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt in der Nähe seiner Heimat im Kanton Wallis seinen 85. Geburtstag. Darauf freue er sich und er blicke mit Zuversicht in die Zukunft, sagte er: "Ich hoffe, dass ich Ende des Monats nach Zürich zurückkomme."

Blatter hatte sich im November mit dem Coronavirus infiziert. Kurz vor Weihnachten musste er sich einer routinemäßigen Herz-Operation unterziehen, bei der es zu Komplikationen gekommen war. Laut seiner Tochter Corinne konnte er nach über einer Woche im künstlichen Koma die Intensivstation verlassen.

"Das war auch psychologisch ein ganz wichtiges Zeichen. Die Ärzte sind zufrieden mit seinem Zustand. Aber der Weg zurück ist noch weit", hatte sie den Zeitungen der CH Media im Januar gesagt: "Er macht täglich Fortschritte ? kleine, aber kontinuierliche."

Blatter war Ende Dezember 2015 von der FIFA-Ethikkommission von allen Fußball-Aktivitäten ausgeschlossen worden, die Sperre läuft für insgesamt sechs Jahre. Die Schweizer Bundesanwaltschaft führt seit September 2015 ein Strafverfahren gegen Blatter wegen der Millionenzahlung der FIFA an Michel Platini, einst Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Nach SID-Informationen sind die Schlusseinvernahmen der Bundesanwaltschaft für die kommende Woche angesetzt. Platini ist am 15./16. März vorgeladen, Blatter am 18./19. März. Aufgrund der schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme wird Blatter, der wie Platini die Vorwürfe stets zurückgewiesen hatte, den Termin aber nicht wahrnehmen können.