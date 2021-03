Zlatan Ibrahimovic gibt offenbar sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft.

Wie FotbollDirekt berichtet, wird der Milan-Stürmer in dem Kader stehen, den Nationaltrainer Janne Andersson am 16. März bekanntgeben wird.

Anzeige

Der 39-Jährige hatte sein letztes Spiel für die schwedische Nationalmannschaft 2016 bestritten. Im vergangenen Jahr hatte es öfter Gerüchte um ein Comeback geben, nachdem Ibrahimovic selbst sagte, dass er die Spiele für Schweden vermisst.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nach verschiedenen Quellen wird Ibrahimovic nun ins Nationalteam zurückkehren. Sein erster Einsatz wäre dann am 25. März im WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien in der Friends Arena in Stockholm.

Von offizieller Seite wollte es keiner bestätigen, aber auch nicht abstreiten. "Das Team wird am 16. März ausgewählt. Dann werden wir sehen, wer alles dabei ist", sagte der Nationalmannschaftsmanager Stefan Pettersson.

Ibrahimovic hat in 116 Länderspielen stolze 62 Treffer für Schweden erzielt.