Angeführt von den Bundesliga-Profis Daichi Kamada, Yuya Osako und Wataru Endo hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft den dritten Sieg in den vergangenen vier Länderspielen gefeiert. Die Blauen Samurai besiegten im Länderspiel Südkorea mit 3:0 (2:0).

Nachdem Miki Yamane (16.) die Gastgeber in Yokohama in Führung gebracht hatte, erhöhte Eintracht Frankfurts Kamada (27.). Beide Treffer bereitete Osako von Werder Bremen vor. Kamada, für den es das zweite Tor im neunten Länderspiel war, wurde von Trainer Hajime Moriyasu in der Halbzeit ausgewechselt. Endo (83.) vom VfB Stuttgart setzte den Schlusspunkt.