Die Mutter des ehemaligen Weltklassespielers Ronaldinho ist verstorben.

Dona Miguelina Elói Assis dos Santos war im vergangenen September nach einer Coronainfektion in ein Krankenhaus in Porto Alegre eingeliefert worden, das sie wegen durch die Krankheit verursachten Komplikationen nicht mehr verlassen konnte. Am Samstag verstarb sie im Alter von 71-Jahren.

Ronaldinhos Ex-Klub Atlético Mineiro hatte den Tod von "Dona Miguelina" bestätigt. Der frühere brasilianische Nationalspieler selbst hat sich bisher nicht zum Tod seiner geliebten Mutter geäußert. Viele ehemalige Weggefährten und Stars sprachen Ronaldinho derweil ihre tiefe Anteilnahme aus.

Unter anderem Lionel Messi, mit dem er einst beim FC Barcelona die Fußball-Fans verzückte. "Ronnie, ich habe keine Worte. Ich kann es nicht glauben. Sende dir viel Stärke und eine Umarmung für dich und deine ganze Familie. Es tut mir sehr leid, ruhe in Frieden."

Ronaldinhos Landsmann, Neymar, schrieb: "Bleibe stark, Roni ... es tut mir sehr leid."