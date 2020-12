Der italienische Erstligist SSC Neapel hat seinen ersten Sieg im "Stadio Diego Armando Maradona" geholt.

Gut eineinhalb Wochen nachdem die Stadt der Arena den Namen des verstorbenen Vereinshelden gegeben hatte, gewann Napoli gegen Sampdoria Genua 2:1 (0:1). Die SSC ist mit 23 Punkten Tabellendritter.

Gosens trifft bei Atalanta-Sieg gegen Florenz

Robin Gosens erzielte beim 3:0 (1:0) von Atalanta Bergamo gegen die AC Florenz sein zweites Saisontor in der Serie A. Der deutsche Nationalspieler traf zum 1:0 (44.), Bergamo (17) ist Achter.

Inter Mailand (24) gewann nach seinem Champions-League-Aus 3:1 (1:0) bei Cagliari Calcio und liegt zwei Zähler hinter Lokalrivale AC (26), der an der Spitze steht und erst am Abend (20.45 Uhr) gegen Parma Calcio spielt.

Juve müht sich - Ronaldo trifft doppelt

Rekordmeister Juventus Turin mühte sich bei Kellerkind CFC Genua zu einem 3:1 (0:0)-Sieg, mit jetzt 23 Punkten liegt die Alte Dame auf dem vierten Platz. Superstar Cristiano Ronaldo sorgte mit zwei Foulelfmetern für die Entscheidung (78./89.).

Die Stadt Neapel hatte Anfang des Monats entschieden, dass das "Stadio San Paolo" Maradonas Namen tragen soll. Der Argentinier war am 25. November in seinem Haus in Tigre nahe Buenos Aires mit 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.