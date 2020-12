Mario Götze zeigt sich in der niederländischen Ehrendivision weiter von seiner besten Seite.

Der frühere BVB-Star brachte die PSV Eindhoven mit einem schönen Lupfer in der 28. Minute beim SC Heerenveen in Führung - sein dritter Treffer in der Liga. Der Weltmeister von 2014 wurde von Cody Gakpo steil geschickt, er lupfte den Ball aus kurzer Distanz sehenswert über den heranstürzenden Torhüter Erwin Mulder.

Allerdings verspielte der Traditionsklub die Führung in der zweiten Hälfte noch - und stand sogar kurz vor der ersten Saisonniederlage. Götze wurde in der 78. Minute ausgewechselt, kurze Zeit später fiel das 2:1 für die Gastgeber durch Mitchel van Bergen.

In der Nachspielzeit erzielte Joel Piroe das 2:2 - und dennoch musste die Elf von Roger Schmidt noch einmal zittern. Denzel Dumfries rettete anschließend auf der Linie mit der Hand, was der Schiedsrichter zunächst mit Roter Karte und Strafstoß ahndete.

Nach Videobeweis nahm der Referee beide Entscheidungen aber zurück - und die Partie endete 2:2.

In der Tabelle liegt die PSV mit 24 Punkten auf Platz 3 hinter Ajax Amsterdam (27) und Vitesse Arnheim (25) zurück - allerdings bei einem Spiel weniger.