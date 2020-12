Jorge Jesus, Trainer von Benfica Lissabon, hat der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona gehuldigt - und im gleichen Atemzug wenig schmeichelhaft über dessen Landsmann Lionel Messi gesprochen.

"Maradona war der beste Spieler in der Geschichte, neben Pele", sagte Jesus eine Woche nach dem Tod Maradonas im Alter von 60 Jahren: "Maradona war der Größte, nicht nur wegen dem, was er als Genie und Spieler verkörperte, sondern wegen der Leidenschaft, die er zeigte."

Für den portugiesischen Trainer war Maradona der "geborene Fußballer".

"Er war kein hergestelltes Produkt. Er wurde so geboren. Er hatte Liebe, ein einzigartiges Gefühl für den Ball", äußerte sich Jesus über den Weltmeister von 1986.

Jorge Jesus: Lionel Messi "hat gar keine Leidenschaft"

Anschließend verglich der 66-Jährige Maradona mit Cristiano Ronaldo und Messi. Sein Landsmann, Star von Juventus Turin, habe "ein wenig" von der Leidenschaft Maradonas, "aber Messi hat keine", lautete sein vernichtendes Urteil.

"Er hat gar keine Leidenschaft", schob Jesus nach. Messi sei ein großartiger Spieler, aber: "Wir reden über das Leben, über ein Gefühl. Darüber, Leidenschaft für das Spiel und für den Fußball zu haben. Maradona war im Vergleich zu den anderen herausragend."

