Cristiano Ronaldo und sein Sohn Cristiano Junior sind unzertrennlich.

So nahm der Superstar seinen Nachwuchs auch in dieser Woche mit zu den Globe Soccer Awards nach Dubai.

Der Sprössling des fünffachen Weltfußballers war bereits bei zahlreichen Events dabei und durfte seinen Vater bei Juventus Turin bereits auf das Spielfeld führen.

Das Duo trainiert zudem immer wieder gemeinsam im Garten mit dem Fußball und verbringt viel Zeit mit der Verbesserung der technischen Fähigkeiten.

Nun hat CR7 die Pläne mit seinem ältesten Sohn verraten. "Ich werde ihn nicht unter Druck setzen, Fußballer zu werden. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich das will, dann will ich das natürlich. Ich möchte, dass er der Beste wird, egal ob er Fußballer oder Arzt wird", sagte der Europameister von 2016 der portugiesischen Zeitung Abola.

CR7 über Cristiano Junior: "Er hat Potenzial"

Der 35-Jährige fügte an, dass Cristiano Junior noch einen weiten Weg vor sich hat zur Fußball-Karriere. "Er hat Potenzial. Er ist schnell, er dribbelt gut. Aber das ist nichts, das ist nicht genug. Es braucht eine Menge harte Arbeit und Hingabe. Das sage ich ihm immer wieder."

Cristiano Junior spielt in der Jugend von Juve und soll laut der As in der vergangenen Saison in der U9 und U10 in 35 Partien satte 56 Tore erzielt haben.

Trotzdem sieht der Vater noch eine Menge zu tun - vor allem bei der Disziplin.

"Er trinkt manchmal Cola, Limonaden, isst Pommes Frites. Er weiß, dass ich dann wütend werde. Ich erzähle ihm manchmal, dass er nach dem Laufband ins kalte Wasser tauchen muss, um sich zu erholen, und er sagt: 'Papa, aber es ist so kalt.' Das ist normal, er ist zehn Jahre alt."