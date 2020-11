Matías Morla war nicht nur der Anwalt der am Mittwoch verstorbenen Fußball-Legende Diego Maradona - er war auch ein guter Freund des Argentiniers.

"Wir sehen uns bald, mein Freund. Bis in die Ewigkeit, Kommandant. Ich werde dich vermissen", schrieb Morla auf Twitter, unmittelbar nachdem die Nachricht vom Tod Maradonas publik wurde.

In einer späteren Erklärung kritisierte Morla unter anderem die langsame Reaktion der Notfallhilfe. "Es ist unerklärlich, dass mein Freund zwölf Stunden lang keine Aufmerksamkeit oder Kontrolle durch das dafür zuständige Personal erhalten hat", sagte Morla.

Darüber hinaus bezeichnete er die Tatsache, dass der Krankenwagen eine halbe Stunde brauchte, um das Haus in der privaten Nachbarschaft in Tigre zu erreichen als "kriminelle Idiotie" - dies schrieb er fett und in Großbuchstaben. Maradona war erst kürzlich in das Haus gezogen, um mit seiner Rehabilitation zu beginnen.

"Diese Tatsache sollte nicht übersehen werden und ich werde darum bitten, dass die Konsequenzen bis zum Ende untersucht werden", kündigte er an.

Maradona starb am Mittwoch 26 Tage nach seinem 60. Geburtstag und drei Wochen nach einer Hirn-Notoperation an einem Herzstillstand.