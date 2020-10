Santiago Arias hat sich beim WM-Qualifikationsspiel mit Kolumbien schwer verletzt.

Der Verteidiger von Bundesligist Bayer Leverkusen musste nach einem Zweikampf beim 3:0-Sieg gegen Venezuela früh vom Platz getragen werden. Der 28-Jährige, der von Altético Madrid für ein Jahr an Leverkusen ausgeliehen ist, war nach einem Zweikampf mit Gegenspieler Darwin Machís in der 8. Spielminute zu Boden gegangen.

Arias hatte versucht mit einem langen Bein an den Ball zu kommen, wurde dabei aber empfindlich erwischt - vor allem am linken Fuß, der deutlich erkennbar nach links verdreht wurde. Arias schrie vor Schmerzen, Mit- und Gegenspieler riefen sofort nach einem Arzt und schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Manche konnten kaum hinsehen.

Eine Diagnose lag zunächst nicht vor, Medienberichten zufolge soll es sich um einen Knöchelbruch handeln. Eine lange Pause droht auf jeden Fall.

Trainer widmet "Santi" den Sieg

Sichtlich angefasst war aufgrund der Schwere der Verletzung seines Schützlings Kolumbiens Chefcoach Carlos Queiroz. "Ich möchte diesen Sieg 'Santi' widmen, wir haben nach dem, was passiert ist, für ihn gespielt", betonte er.

Machis hatte zunächst die Rote Karte gesehen. Der Video Assistant Referee (VAR) intervenierte anschließend, nachdem die TV-Bilder gezeigt hatten, dass es kein Foul, sondern eine unglückliche Aktion gewesen war. Die Szene hinterließ aber deutliche Spuren bei den Gastgebern, die kolumbianische Delegation wirkte sichtlich bedrückt.

Der portugiesische Fußballlehrer Queiroz will dem Kicker des Werksklubs alle Unterstützung zukommen lassen. Queiroz: "Wir sind sehr traurig über 'Santis' Situation, wir haben mit ihm gesprochen, und wir werden mit seinem Trainer und seinem Verein sprechen. Die volle Unterstützung der kolumbianischen Nationalmannschaft ist ihm gewiss."

"Sieg wird Genesung beschleunigen"

Der zweifache kolumbianische Torschütze Luis Muriel (26./45.+3) berichtete von der Verfassung der Teamkollegen, nachdem sie das Ausmaß der Verletzung des Deutschland-Gastarbeiters mitbekommen hatten: "Arias' Verletzung war ein schwieriger Moment. Das Team hat Santiago durch ein gutes Spiel ein Zeichen der Solidarität gegeben. Ich weiß, dass dieser Sieg seine Genesung beschleunigen wird." Bayer besitzt im kommenden Sommer eine Kaufoption für Arias, die bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegen soll.

Arias hat in der Bundesliga erst ein Spiel für die Werkself absolviert.

Beim Kampf um vier Direkttickets und einen möglichen Platz über den Umweg kontinentale Playoffs waren neben Brasilien und Kolumbien schon am Donnerstag nur die Favoriten Argentinien (1:0 gegen Ecuador) und Uruguay (2:1) gegen Chile siegreich in die Eliminatorias gestartet, die am kommenden Dienstag u.a. mit Brasiliens Auftritt in Peru ihre Fortsetzung finden.