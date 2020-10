Was für eine Show von Ajax Amsterdam!

Das Team von Erik ten Hag hat Geschichte geschrieben und einen Rekordsieg in der niederländischen Ehrendivisie gefeiert. Der Rekordmeister schoss VVV Venlo 13:0 (4:0) ab und verbesserte damit die eigene Bestmarke aus der Saison 1971/72. Damals siegte Ajax mit Johan Cruyff und Johan Neeskens gegen Vitesse Arnheim 12:1. Noch nie schoss eine Mannschaft in einem Eredivise-Spiel 13 Tore.

19-jähriger Traore erzielt fünf Tore

Zur Halbzeit lagen die Niederländer mit 4:0 in Front. Nachdem Venlos Christiaan Kum in der 52. Minute die Rote Karte sah, brachen alle Dämme. Der ehemalige Schalker Klaas-Jan Huntelaar hatte nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern Anteil am Rekordsieg.

Bester Torschütze des CL-Halbfinalisten aus der Saison 2018/19 war der 19-jährige Lassina Traoré mit fünf Toren. Die weiteren Torschützen: Jürgen Ekkelenkamp (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind und Lisandro Martinez.

Auf den Tag genau vor zehn Jahren gab es ein weiteres Torfestival in der Ehrendivision. Am 24. Oktober 2010 gewann die PSV Eindhoven mit 10:0 gegen Feyenoord Rotterdam.

