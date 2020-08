Europameister Portugal und der Erzrivale Spanien bestreiten am 7. Oktober in Lissabon ein Länderspiel. Dies gab der spanische Verband am Montag bekannt.

Am 3. September treffen die Spanier in Stuttgart im Rahmen der Nations League auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Es ist das erste Länderspiel nach der Corona-Pandemie für die Furia Roja. Am 5. September stehen sich in Porto Portugal und Kroatien ebenfalls in der Nations League gegenüber.