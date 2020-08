Der Fußball-Sommer verspricht heiß zu werden in diesem Jahr. In den kommenden 19 Tagen werden die restlichen 26 Spiele der Europapokal-Wettbewerbe ausgespielt. Die Europa League bestreitet ihr Blitzturnier in Nordrhein-Westfalen - die Champions League gastiert in Lissabon.

SPORT1 gibt eine Übersicht über den Fahrplan der Entscheidungsspiele.

Während zwei der drei deutschen Klubs in der Europa League im Achtelfinale hohe Hürden überwinden müssen, um das Finalturnier zu erreichen, ist die Ausgangslage für die Bundesliga-Teams in der Champions League komfortabler.

Eintracht Frankfurt hat im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League das dickste Brett zu bohren. Das Team von Adi Hütter muss beim FC Basel einen 0:3-Rückstand aufholen.

Leipzig schon im Viertelfinale

Eine bessere, aber auch nicht optimale Ausgangslage können die Wolfsburger vorweisen. Gegen Donezk müssen die Niedersachsen heute in Kiew ein 1:2 wettmachen. Bayer Leverkusen hingegen geht mit einen 3:1-Vorsprung in die Partie gegen die Glasgow Rangers.

Für die verbliebenen Bundesliga-Teams in der Königsklasse wird es auch langsam ernst.

Bayern München steht mit einem Bein im Viertelfinale und verteidigt am Samstag daheim gegen den FC Chelsea das 3:0 aus dem Hinspiel.

RB Leipzig hat die Reise nach Lissabon durch den starken Achtelfinalauftritt gegen Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur bereits gebucht. Im Viertelfinale wartet nun Atlético Madrid.

Der Zeitplan im Überblick:

5. August: Europa League, Achtelfinale

FC Kopenhagen - Basaksehir FK (18.55 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

Shakhtar Donezk - VfL Wolfsburg (18.55 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

Inter Mailand - FC Getafe (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

Manchester United - Linzer ASK (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

6. August: Europa League, Achtelfinale

Bayer 04 Leverkusen - Glasgow Rangers (18.55 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

FC Sevilla - AS Rom (18.55 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

FC Basel - Eintracht Frankfurt (21 Uhr, live bei DAZN und RTL und im LIVETICKER)

7. August: Champions League, Achtelfinale

Manchester City - Real Madrid (21 Uhr, live bei Sky und im LIVETICKER)

Juventus Turin - Olympique Lyon (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

8. August: Champions League, Achtelfinale

Bayern München - FC Chelsea (21 Uhr, live bei Sky und im LIVETICKER)

FC Barcelona - SSC Neapel (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

10. August: Europa League, Viertelfinale

Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

Linz/ManUnited - Basaksehir/Kopenhagen (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

11. August: Europa League, Viertelfinale

Piräus/Wolverhampton - Sevilla/Rom (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

Wolfsburg/Donezk - Frankfurt/Basel (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

12. August: Champions League, Viertelfinale

Atalanta Bergamo - Paris St. Germain (21 Uhr, live bei DAZN oder Sky und im LIVETICKER)*

*Sky und DAZN zeigen im Viertelfinale jeweils ein Spiel exklusiv, die anderen beiden Partien sind bei beiden zu sehen

13. August: Champions League, Viertelfinale

RB Leipzig - Atletico Madrid (21 Uhr, live bei DAZN oder Sky und im LIVETICKER)*

14. August: Champions League, Viertelfinale

Neapel/Barca - Chelsea/Bayern (21 Uhr, live bei DAZN oder Sky und im LIVETICKER)*

15. August: Champions League, Viertelfinale

Real/ManCity - Lyon/Juventus (21 Uhr, live bei DAZN oder Sky und im LIVETICKER)*

16. August: Europa League, Halbfinale

Linz/ManUnited/Basaksehir/Kopenhagen - Piräus/Wolverhampton/Sevilla/Rom (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

17. August: Europa League, Halbfinale

Inter/Getafe/Rangers/Leverkusen - Wolfsburg/Donezk/Frankfurt/Basel (21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

18. August: Champions League, Halbfinale

RB Leipzig/Atletico Madrid - Atalanta Bergamo/Paris St. Germain (21 Uhr, live bei Sky und DAZN und im LIVETICKER)

19. August: Champions League, Halbfinale

Neapel/Barca/Chelsea/Bayern - Real/ManCity/Lyon/Juventus (21 Uhr, live bei Sky und DAZN und im LIVETICKER)

21. August: Europa League, Finale

Im Rhein-Energie-Stadion in Köln, 21 Uhr, live bei DAZN und im LIVETICKER)

23. August Champions League, Finale

Im Estadio da Luz in Lissabon (21 Uhr, live bei Sky und DAZN und im LIVETICKER)