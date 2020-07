Ganze 28 Corona-Fälle in der Mannschaft haben den spanischen Zweitligisten CF Fuenlabrada um die Chance auf den Aufstieg gebracht.

Nun haben die erkrankten Mitglieder des Teams das Virus offenbar hinter sich gelassen und wollen doch noch zum entscheidenden letzten Saisonspiel antreten - das der Verband aufgrund höherer Gewalt aber bereits endgültig abgesagt hatte.

Zur Erinnerung: Fuenlabrada befindet sich in der Abschlusstabelle auf dem achten Rang, hätte schon mit einem Remis in dem ausgefallenen Spiel gegen Deportivo La Coruna aber noch auf Platz sechs springen können. Und dieser hätte für die Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs berechtigt.

Wie der Klub nun bestätigte, habe er dem Verband und der Liga in einem Schreiben mitgeteilt, dass man das Virus nun unter Kontrolle habe und daher doch noch gegen La Coruna antreten wolle.

Seit mehr als einer Woche habe es bei den fortlaufenden Tests bereits keine positiven Fälle mehr gegeben, zudem stünden mindestens - wie von den Regeln vorgesehen - sieben Feldspieler zur Verfügung. Selbst ein Datum nannte der Klub: Am 2. August solle das Spiel nachgeholt werden.

Das komplette Team sitzt seit über einer Woche in einem Hotel in La Coruna fest, niemand darf sein Hotelzimmer verlassen. Wie die spanische Aufstiegs-Saga weiter geht, ist weiter völlig offen.