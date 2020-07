Der FC Porto hat zum 29. Mal die portugiesische Meisterschaft gewonnen.

Die Mannschaft um Europameister Pepe siegte gegen Sporting Lissabon mit 2:0 (0:0) und hat zwei Spieltage vor Abschluss der Saison uneinholbare acht Punkte Vorsprung auf Rekordmeister und Vorjahreschampion Benfica Lissabon. Porto hatte in der Saison 2017/18 den letzten Meistertitel gefeiert.

Im Estadio do Dragao brachte Danilo Pereira (64.) den Champions-League-Sieger von 2004 in Führung. Moussa Marega (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

In knapp zwei Wochen hat die Mannschaft von Trainer Sergio Conceicao noch die Chance, das Double perfekt zu machen. Im Pokalfinale trifft Porto auf Benfica mit dem ehemaligen Dortmunder Julian Weigl.