Die Antwort von West Bromwich Albion auf den Tweet eines verärgerten Fans ist auf rege Zustimmung gestoßen.

Der englische Zweitligist hatte sich am Dienstag mit dem Statement "Together we are stronger" via Twitter unter dem Hashtag #BlackOutTuesday an der Protestbewegung "Black Lives Matter" beteiligt.

Das missfiel einem Anhänger offensichtlich derart, dass er in einer Reaktion auf den Tweet schrieb: "Erbärmlich. Annulliert meine Saisonkarte."

West Bromwich geht konsequent mit einem kritischen Kommentar eines Fans um © twitter.com/@WBA

Fans feiern Antwort von West Brom

Der offizielle Account von West Brom wiederum antwortete: "Wir werden Sie nicht vermissen." Für diese Reaktion erntete der Klub große Zustimmung seiner Anhänger.

West Brom, in dieser Saison in der Championship, der zweiten englischen Liga aktiv, hatte in seiner Vergangenheit zahlreiche Top-Spieler mit dunkler Hautfarbe in seinen Reihen.