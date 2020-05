Emmanuel Adebayor sorgt in Zeiten der Coronakrise für Kopfschütteln.

Der ehemalige Stürmerstar des FC Arsenal und von Manchester City, der derzeit bei Olimpia Asunción in Paraguay unter Vertrag steht, ließ offenbar ein Video mit seinen Luxus-Karossen veröffentlichen.

Anzeige

Ein Instagram-Account mit der Bezeichnung "Team_Adebayor" zeigt darin unter anderem einen Rolls Royce und zwei Porsche.

Video-Botschaft: "Ihr könnt es auch schaffen"

Betitelt ist das Video mit dem Hashtag #MondayMotivation. Weiter heißt es: "Das Video soll euch nicht vermitteln, 'SEA (Adebayor, Anm. d. Red.) hat es geschafft', sondern 'Ihr könnt es auch schaffen!' Ihr müsst nur an euch glauben."

Viele arme Menschen in seiner Heimat Togo, wo sich der 36-Jährige derzeit wegen der Corona-Pandemie in Isolation befindet, dürften solche Sprüche jedoch wie blanken Hohn empfinden.

Hatte der Fußball-Profi doch schon vor einigen Tagen mehr als deutlich klar gesellt, dass er seiner notleidenden Heimat kein Geld spenden werde.

Adebayor: "Ich werde nicht spenden"

"Lasst mich das deutlich sagen: Ich werde nicht spenden", verkündete er in einem Video auf Facebook Live. "Ich tue, was ich will."

Ein Grund für seine Haltung könnte sein, dass er sich zu Unrecht beschuldigt fühlt, das Virus in die Landeshauptstadt Lomé eingeschleppt zu haben.

"Einige denken, ich war es, der das Virus nach Lomé gebracht hat", sagte er. "Das ist sehr bedauerlich. Aber so ist das Land nun mal."