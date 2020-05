Julian Weigl (r.) liegt mit Benfica Lissabon auf dem zweiten Tabellenplatz © Getty Images

Nach der Bundesliga will auch Portugal den Spielbetrieb in einigen Wochen wieder aufnehmen. Julian Weigl liegt mit Benfica Lissabon in Lauerstellung.