Geburtstagsfeier mit Polizeieinsatz: Mehr als 200 Fans des griechischen Traditionsklubs PAOK Saloniki haben am Montag gegen das Versammlungsverbot verstoßen und sich trotz der Corona-Pandemie anlässlich des 94. Vereins-Geburtstages vor dem Stadion des amtierenden Meisters getroffen.

Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Versammlung aufzulösen. Laut griechischen Medienberichten wurden mindestens eine Person verhaftet und mehrere Fans mit Bußgeldern bestraft.

Die Regierung hatte am Montag verkündet, dass sich derzeit mehr als 2200 Personen mit dem Coronavirus in Griechenland infiziert haben, 116 seien an den Folgen gestorben.

"Wir werden auf den Rat der Experten warten und auf Basis der Instruktionen schrittweise die Sporteinrichtungen wieder öffnen", sagte Griechenlands stellvertretender Sportminister Lefteris Avgenakis dem Sender Mega TV. Er gehe davon aus, dass die professionellen Fußball-Teams im Mai wieder trainieren könnten. Bislang gelten die Beschränkungen bis zum 27. April.