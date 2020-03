2014er-Weltmeister Lukas Podolski hat Antalyaspor in der türkischen Süper Lig durch seinen späten Treffer einen Punkt gerettet.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Der 34-Jährige traf in der 82. Minute zum 1:1 (0:0)-Endstand des Tabellenzwölften bei Genclerbirligi. Nach einem Freistoß nahm Podolski den Ball sehenswert und artistisch per Direktabnahme ab und traf in die lange Ecke.

Der ehemalige Bundesligaprofi Giovanni Sio (53.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht.