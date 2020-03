Diese Spritztour könnte teuer werden.

Zwei Spieler des neuseeländischen Fußball-Klubs Wellington Phoenix sollen sich während der Ausgangsperre in Sydney ein Golfmobil "geliehen" haben und damit über öffentliche Straßen gefahren sein. Dies berichten neuseeländische Medien.

Laut New Zealand Herald sei Mittelfeldspieler Tim Payne mit nacktem Oberkörper gefahren und schließlich von der Polizei festgenommen worden. Er habe Alkohol im Blut gehabt. Sein Beifahrer, Torwart Oliver Sail, wurde dagegen nicht belangt.

Wellington nimmt an der Topliga A-League in Australien teil und befand sich angesichts der Coronapandemie nach dem Grenzübertritt aus Neuseeland zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Tat in der Nacht zum Dienstag in häuslicher Isolation.

Das Team sollte noch Ligapartien bestreiten, doch mittlerweile wurde der Spielbetrieb eingestellt und Phoenix ist zurück in die Heimat gereist.