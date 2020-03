Gary Nevilles Hotels "Stock Exchange" und "Football", die er gemeinsam mit seinem ehemaligen Teamkollegen Ryan Giggs betreibt, werden ab der kommenden Woche vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen.

Dadurch werden 176 Betten frei, die für NHS (das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland) und anderes medizinisches Personal im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung gestellt werden sollen.

"In der letzten Woche haben wir uns mit den Gesundheitsdiensten im Großraum Manchester und insbesondere mit dem Manchester University National Health Services Foundation Trust beraten", erklärte der ehemalige Verteidiger von Manchester United in einem Video auf Twitter.

Chelsea mit ähnlichem Schritt

"Gerade jetzt muss sich die gesamte Branche solidarisch zeigen, nicht nur für unsere Mitarbeiter in diesen unsicheren Zeiten, sondern auch für die Menschen, die in den kommenden Monaten am dringendsten eine Unterkunft brauchen", erklärte Neville weiter. .

Der ehemalige ManUnited-Kapitän betonte dabei allerdings, dass keiner seiner Mitarbeiter entlassen oder um unbezahlten Urlaub gebeten werde.

"Unsere Mitarbeiter werden das Hotel wie gewohnt betreiben" erklärte der 45-Jährige.

"Indem wir unsere beiden Hotels ohne Kosten für den Gesundheitsdienst anbieten, hoffen wir, dass dies den Fachleuten im Gesundheitswesen in einer Zeit, in der sie es brauchen, eine gewisse Unterstützung gibt", ergänzte Neville.

Die Hotels würden wieder öffnen, sobald die Situation für sicher erklärt worden sei.

Am Montag kündigte Chelsea einen ähnlichen Schritt an. Die Blues wollen, das dem Klub gehörende Hotel "Millennium Hotel" an der Stamford Bridge für das NHS-Personal für zwei Monate zur Verfügung stellen.