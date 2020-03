In Europa ist an Fußball momentan eigentlich nicht mehr zu denken, in Russland rollt der Ball aber trotzdem noch.

Daher stand am Sonntag auch der Ex-Schalker Benedikt Höwedes auf dem Rasen. Mit Lokomotive Moskau gelang ihm ein 3:1-Sieg beim FK Rostow - vor Zuschauern.

Anzeige

Felix Kroos verrät: So geht es seinem Bruder Toni

Situation für Höwedes "irreal"

Das Erlebnis im Süden Russlands war für den 44-maligen deutschen Nationalspieler allerdings skurril.

"3:1 gegen einen unserer größten Konkurrenten", schrieb Höwedes auf Instagram, um dann gleich auf die Corona-Krise zu sprechen zu kommen. "Aber in der Situation, in der sich unsere gerade Welt befindet, Fußball zu spielen, ist irreal."

Der 32-Jährige, der mit seinem Klub durch den Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz kletterte, schloss seinen Post mit einem Appell ab: "Bleibt zu Hause sicher."