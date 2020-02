Das Coronavirus hat die asiatische Sportwelt weiter fest im Griff.

Wie die südkoreanische Fußball-Profiliga K-League bekannt gab, wird der für Samstag geplante Saisonstart wegen der Epidemie ausgesetzt "bis die Verbreitung von COVID-19 nachlässt". Der Erreger hat in Südkorea bislang sechs Menschenleben gefordert, über 600 Personen sind infiziert.

Auch in Europa hat das Coronavirus inzwischen Auswirkungen auf die Sportwelt. Erst am Wochenende wurden in der italienischen Serie A vier Spiele wegen des Virus abgesagt.