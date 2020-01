Die einen nennen es Zufall, die anderen nennen es Karma. Im Sommer hatte sich Tom Pope, Stürmer beim englischen Viertligisten Port Vale, auf Twitter über Englands Nationalverteidiger John Stones lustig gemacht.

"Ich weiß, dass ich ein League-Two-Spieler bin. Ich weiß, dass er für England spielt. Ich weiß, dass er 150.000 Pfund pro Woche verdient. Ich weiß, dass er eine Million Mal besser ist als ich", schrieb der 34-Jährige nach einem Spiel der Three Lions. "Aber ich würde gerne jede Woche gegen John Stones spielen! Ich würde 40 Tore pro Saison erzielen!"

Pope beendete seinen Tweet mit #soft (weich) und #weakaspiss (erbärmlich schwach). Im Folgetweet begründete Pope seine gewagte These über den Innenverteidiger von Meister Manchester City: "Er hat null Aggressivität! Der Traum eines Torjägers."

Dass Pope irgendwann einmal gegen Stones auf dem Platz steht und somit beweisen muss, dass er sich in seinen Tweets nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, hatte sich der Angreifer damals nicht vorstellen können.

Manchester City trifft auf Port Vale

Doch am heutigen Abend ist es tatsächlich soweit. In der dritten Rundes des FA-Cups trifft die Mannschaft von Pep Guardiola auf Port Vale (FA Cup: Manchester City - Port Vale, ab 18.31 Uhr im LIVETICKER). Schon bei der Auslosung am 3. Dezember schien Pope geahnt zu haben, dass der Bumerang aus dem Sommer geradewegs wieder auf ihn zufliegt.

"Dieser Tweet war vor sechs Monaten, und ihr habt es geschafft, ihn hervorzuholen", antwortete Pope auf das Auslosungsecho seiner Twitter-Followern. "In diesen sechs Monaten hat er (Stones, Anm. d. Red.) sich dramatisch verbessert. Und ich denke, er ist der beste Innenverteidiger der Welt."

Versöhnliche Worte Richtung Stones oder nur öffentliche Schadensbegrenzung? Fußball-England schaut heute Abend jedenfalls besonders genau auf Pope. Kann er sich gegen den Verteidiger durchsetzen – so, wie er es vor einem halben Jahr angekündigt hat?

Popes Demut nur von kurzer Dauer

Dass er von den Citizens nicht unbedingt freundlich empfangen werden dürfte, weiß Pope. "Wenn sich die Spieler von Man City angesehen haben, was ich gesagt habe, werden sie mir wahrscheinlich sagen, ich soll mich vom Acker machen", erklärte er in einem Interview mit The Guardian.

Ein Grund für ihn, klein beizugeben? Mitnichten. Pope schaltete gleich wieder in den Angriffsmodus. "Ich glaube nicht, dass die Tweets zu kritisch waren. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass die physische Seite seines Spiels keine seiner Stärken ist und dass es etwas ist, aus dem ich Kapital schlagen kann“, erklärte der Mittelstürmer, der in den 24 Pflichtspielen der laufenden Saison sechs Tore erzielt hat. "Wenn ich die Wahl hätte, gegen John Stones oder Virgil van Dijk zu spielen, würde ich John Stones nehmen."

Egal, was Pope mit dieser Aussage bezweckt - heute Abend muss er zeigen, ob er seinen Worten auch Taten folgen lässt.