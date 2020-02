Bei der südamerikanischen Qualifikation für das olympische Fußballturnier im Sommer in Tokio hat Brasiliens U23-Nachwuchs auch im vierten Spiel in Folge Schützenhilfe aus der Bundesliga erhalten. Für den bereits für die Finalrunde qualifizierten Olympiasieger von 2016 wehrte der Leverkusener Paulinho zum Vorrundenabschluss in der 75. Minute mit dem Ausgleichstreffer die drohende erste Turnierniederlage gegen Paraguay ab, ehe Pepe von Gremio Porto Alegre (88.) noch der Siegtreffer zum 2:1 (0:0) gelang.

Bayer-Talent Paulinho hatte schon beim 1:0 zum Turnierauftakt gegen Peru getroffen, ehe Matheus Cunha, dessen Wechsel von RB Leipzig zu Hertha BSC Berlin am Freitag bekannt gegeben worden war, sowohl beim 3:1 gegen Uruguay als auch beim 5:3 gegen Bolivien je einmal zuschlug.

In der Runde der letzten Vier mit Duellen jeder gegen jeden trifft Brasilien nun am Montag auf Turniergastgeber Kolumbien. Die ebenfalls mit reiner Weste durch die Vorrunde spazierten Argentinier, Olympiasieger von 2004 und 2008, spielen gegen Uruguay. Alle vier Teams starten bei null, die beiden Besten qualifizieren sich für das Olympiaturnier.