Fußballerin Megan Rapinoe hat den Ballon d'Or bei den Frauen gewonnen.

Die 34-Jährige US-Amerikanerin von Seattle Reign aus der National Women's Soccer League (NWSL) setzte sich bei der von Fachjournalisten aus aller Welt durchgeführten Wahl vor der Engländerin Lucy Bronze (Olympique Lyon) und Landsfrau Alex Morgan (Orlando Pride) durch.

Für die deutsche Nominierte Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon reichte es dagegen nicht für die ersten drei Plätze.

Rapinoe hatte mit der US-Nationalmannschaft bei der Frauen-WM 2019 den Titel geholt. Bei dem Turnier gewann sie auch den Goldenen Ball als beste Spielerin und den Goldenen Schuh als beste Torschützin.

Mit ihrem Einsatz im WM-Finale stellte sie einen Rekord auf. Rapinoe ist eine von nur sechs Spielerinnen, die in drei WM-Endspielen auf dem Platz standen. 2011 bei den Weltmeisterschaften in Deutschland reichte es für Rapinoe und die USA nur zum Vizetitel, 2015 in Kanada krönten sich die Vereinigten Staaten zum Champion.