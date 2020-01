Deutsche Fußball-Legionäre im Ausland - der Check zum Durchklicken:

Marc-André ter Stegen und Toni Kroos in Spanien, Mesut Özil und Leroy Sané in England - und sie sind nur die Spitze des Eisbergs: Hunderte deutsche Fußball-Profis sind als Legionäre aktiv, in den großen Top-Ligen Europas, aber auch auf anderen Kontinenten fern der Heimat.

Zum Jahreswechsel 2020 blickt SPORT1 auf die Leistungsbilanz der deutschen Spieler im Ausland: Was macht der vom FC Bayern München nach China gewechselte Sandro Wagner, was die vom BVB nach Russland transferierten Andre Schürrle und Maximilian Philipp? Wie erging es Alex Meier in Australien, Loris Karius in der Türkei? Welche in Deutschland weniger bekannten Akteure sind in der Fremde zu Leistungsträgern gereift?

Der große Legionärs-Check zum Durchklicken!