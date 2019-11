Erik ten Hag hat dem FC Bayern abgesagt - zumindest vorerst. In Zukunft ist der Trainer von Ajax Amsterdam trotzdem ein Kandidat beim FC Bayern.

Nicht nur die Spieler des amtierenden niederländischen Meisters stehen Jahr für Jahr im internationalen Schaufenster - sondern auch ihr Trainer. Nun wollen die Ajax-Stars um ihren Coach kämpfen.

"Er will immer dominieren"

Kapitän Dusan Tadic sagte nach dem verrückten 4:4 in der Champions League beim FC Chelsea: „Jeder will ihn. Das ist normal, er ist ein fantastischer Trainer. Er hat tolle Dinge mit uns gemacht."

Ten Hag ist seit Dezember 2017 Trainer in Amsterdam, schaffte es in der letzten Saison sensationell ins Halbfinale der Champions League. Seine Stärke: "Seine Art, wie er Fußball spielen lässt, ist super. Er will immer dominieren", so Tadic.

Nach dieser Art Fußball zu spielen kann sich der FC Bayern zur Zeit nur sehnen.