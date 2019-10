Geburtstagskind Diego Maradona wurde bei der Begegnung der Newell's Old Boys und Gimnasia in Argentiniens erster Liga eine besondere Ehre zuteil: Statt auf der Trainerbank zu sitzen, durfte er von einem Thron aus zusehen.

Die Newell's Boys hießen ihren ehemaligen Spieler besonders herzlich willkommen und stellten dem aktuellen Gimnasia-Coach einen ausladenden Komfort-Sessel in die Coaching-Zone. Die Überraschungen fingen aber bereits zuvor an: Die Newell's-Fans versammelten sich vor dem Spiel geschlossen vor Maradonas Hotel, um ihm ein Ständchen zu singen. Denn: Am 30. Oktober wurde "El Diego" 59 Jahre alt.

Die Aktion der Fans schien dem Argentinier gefallen, auf einem Video sieht man ihn in bester Laune auf dem Hotelbalkon tanzen. Geschenke gab es für ihn obendrauf: unter anderem ein Gemälde und ein Shirt der Newell's.

Das Spiel gewann sein Klub am Ende 4:0. TNT übertrug das Spiel und installierte extra eine "Diego Cam". Somit konnten auch die Zuschauer vor den Bildschirmen Maradona in seinem samtigen Stuhl bewundern.