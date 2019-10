Domenico Tedesco steht offenbar unmittelbar vor einer Unterschrift bei Spartak Moskau.

Nach SPORT1-Informationen ist der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 bereits in der russischen Hauptstadt gelandet und soll dort einen Vertrag beim Tabellenneunten der Premier Liga unterzeichnen.

Anzeige

Der 34-Jährige gilt beim zwölfmaligen Meister wohl als Wunschlösung und soll den Verein nach zuletzt sechs Liga-Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur führen.

Tedesco erst im März auf Schalke entlassen

Tedesco war erst im März, nach einer 0:7-Niederlage in der Champions League bei Manchester City, als Trainer von Schalke entlassen worden, nachdem er den Klub zu Beginn der Saison 2017/2018 von Markus Weinzierl übernommen und gleich in seinem ersten Jahr als Vizemeister in die Königsklasse geführt hatte.

Bei seiner ersten Station als Cheftrainer im Profifußball hatte der gebürtige Italiener 2017 den FC Erzgebirge Aue zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geführt.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

In Moskau würde er auch auf André Schürrle treffen, der aktuell von Borussia Dortmund in die Otkrytije Arena verliehen ist.