Domenico Tedeco hat in Russland einen neuen Trainerposten.

Der 34 Jahre alte frühere Coach des FC Schalke 04 übernimmt den Traditionsklub Spartak Moskau, wie er der russischen Zeitung Sport-Express bestätigte. Tedesco soll am Nachmittag offiziell vorgestellt werden.

Tedesco bringt Hinkel mit

Co-Trainer wird der frühere deutsche Nationalspieler Andreas Hinkel, Torwarttrainer Max Urwantschky, bislang für Erzgebirge Aue tätig.

Tedesco übernimmt für Oleg Kononov, der nach dem schlechtesten Saisonstart seit 2003 entlassen wurde. Spartak hat nach 12 Spieltagen bereits 12 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Wie die Bild berichtet, sparen sich die Königsblauen damit geschätzte fünf Millionen Euro an Gehalt für Tedesco, der noch einen Vertrag bis 2022 hatte.

Tedesco im März auf Schalke entlassen

Tedesco war erst im März, nach einer 0:7-Niederlage in der Champions League bei Manchester City, als Trainer von Schalke entlassen worden, nachdem er den Klub zu Beginn der Saison 2017/2018 von Markus Weinzierl übernommen und gleich in seinem ersten Jahr als Vizemeister in die Königsklasse geführt hatte.

Bei seiner ersten Station als Cheftrainer im Profifußball hatte der gebürtige Italiener 2017 mit dem FC Erzgebirge Aue den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gefeiert.

In Moskau trifft Tedesco auf André Schürrle, der aktuell von Borussia Dortmund an Spartak verliehen ist.