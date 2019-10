Es sind nicht nur die Tore, es ist nicht nur die Show: Cristiano Ronaldo begeistert junge Fans seit vielen Jahren vor allem mit seinem unbändigen Siegeswillen.

Der portugiesische Superstar von Juventus Turin hat während seiner langen und erfolgreichen Karriere schon etlichen aufstrebenden Fußballern als Vorbild gedient.

Und CR7 ist sich seiner Vorbild-Rolle durchaus bewusst - auf der Jagd nach dem Maximum versucht er, auch die nächste Generation zu Höchstleistungen zu motivieren.

Beispiel gefällig? In einer starken Aktion spendete der Stürmer jetzt ein neues Paar Fußball-Schuhe an alle Spielerinnen einer Nachwuchs-Nationalmannschaft aus seinem Heimatland. Die U17-Juniorinnen hatten sich kurz zuvor für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

"Ich habe meinen Traum wahr gemacht, und ich hoffe, dass ihr euren auch verwirklichen könnt", schrieb der Europameister von 2016 in einem Brief an das Team.

Ronaldo spricht über seinen großen Traum

"Verfolgt euren Traum ohne zu zögern. Wenn ich es geschafft habe, könnt ihr es auch." Als Kind habe er einen "einfachen, aber verrückten Traum" gehabt. "Nein, es war nicht die Art von Traum, den du beim Schlafen hast. Es war einer von diesen Träumen, wegen denen du nachts nicht einschlafen kannst. Weil du es so sehr willst."

Er habe der beste Fußballer der Welt sein wollen. "Ich habe mein Leben diesem Traum untergeordnet. Im Fitnessstudio, auf dem Trainingsplatz. Ich habe alles dafür getan, um es möglich zu machen."

Zum Abschluss seiner emotionalen Botschaft schrieb der Goalgetter: "Ich schicke euch diese Mercurial Dream Speed Schuhe in der Hoffnung, dass sie euch helfen können, eure Ziele zu erreichen. Viel Glück, Cristiano Ronaldo"