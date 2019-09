Donyell Malen ist der neue Shootingstar der PSV Eindhoven.

Nachdem der 20-Jährige bereits im Trikot der Elftal zu überzeugen wusste, schoss er die PSV jetzt im Alleingang zum Sieg.

Für den Vizemeister schoss der Stürmer alle Tore beim klaren Sieg gegen Vitesse Arnheim.

Malen mit Fünferpack gegen Tabellendritten

Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 (Endstand 4:2) gegen die DFB-Elf spielte sich Malen auch bei seinem Länderspieldebüt vor gut einer Woche ins Rampenlicht.

An seine gute Form aus der Nationalmannschaft knüpft der Niederländer jetzt auch in der Eredivisie an.

Beim 5:0-Schützenfest der PSV Eindhoven gegen Vitesse Arnheim erzielte Malen alle Tore für die Hausherren. Die letzten beiden Tore verwandelte er souverän vom Elfmeterpunkt.

Mit dem Sieg zieht das Team von Ex-Bayern Spieler Mark van Bommel an den Arnheimern vorbei und liegt punktgleich mit Tabellenführer Ajax Amsterdam auf Platz zwei.