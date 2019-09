Der verrückte Saisonstart in Europas Topligen zum Durchklicken:

Acht Teams könnten theoretisch am kommenden Wochenende die Tabellenspitze in der Bundesliga erobern. Auch in Frankreich und Spanien ist die Liga so offen wie selten zuvor - kein Vergleich zu der Langeweile der vergangenen Jahre, als bereits zum Saisonstart häufig ein Team vorne weg marschierte.

Tatsächlich gibt es in mehreren Topligen Europas sowohl Überraschungsklubs als auch Enttäuschungen, die für teils sehr eng zusammenliegende Tabellen sorgen.

SPORT1 erklärt den verrückten Saisonstart in Europas Topligen.