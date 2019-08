Slaven Bilic hat einen Platz in den englischen Geschichtsbüchern sicher.

Der kroatische Trainer sah am Wochenende als erster Trainer in England die Rote Karte. Beim 1:1 seines Vereins West Bromwich Albion in der englischen Championship gegen Derby County sah Bilic in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte.

Die erste Verwarnung sah der als Heißsporn bekannte Bilic bereits in der ersten Hälfte. Er hatte sich über einen Elfmeter gegen sein Team beschwert.

Bilic: "So bin ich eben"

Kurz vor Ende folgte dann eine erneute Beschwerde und der Gang auf die Tribüne. "So bin ich eben", erklärte Bilic nach Abpfiff, räumte aber auch ein, er müsse sich ruhiger verhalten.

"Ich kann nicht verstehen, weshalb ich meine Meinung nicht sagen darf", kritisierte der Coach von West Bromwich die Regelauslegung.

Mutmaßlich wird es nicht der letzte Platzverweis des Kroaten gewesen sein.