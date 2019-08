Der spanische Fußball-Nationalspieler Diego Costa ist wegen Steuerhinterziehung mit einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe von 1,7 Millionen Euro belegt worden.

Es geht darum, dass der Profi die Einkünfte aus dem Verkauf von persönlichen Bildrechten nicht beim Finanzamt angegeben hat. Das berichtet die spanische Tageszeitung El Mundo.

Diego kann sich Haftstrafe entziehen

Der 30 Jahre alte Torjäger muss allerdings nicht hinter Gitter, sondern konnte sich durch Zahlung von 600.000 Euro einer Haftstrafe entziehen. Die Steuerrückzahlung von Costa beträgt 1,1 Millionen Euro.

Die Übereinkunft mit der spanischen Steuerbehörde soll am 4. Oktober durch ein spanisches Gericht öffentlich gemacht werden. Auf AFP-Nachfrage wollte die Behörde allerdings keine Stellung zu dem Zeitungsbericht nehmen.

Schon in der Vergangenheit waren namhafte einheimische oder internationale Kicker in Spanien mit den Finanzbehörden in Konflikt geraten, so auch Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und der Ex-Münchner Xabi Alonso.