Juventus Turin hat beim International Champions Cup den ersten Sieg eingefahren. Nach dem 2:3 gegen Tottenham besiegte Juve Inter Mailand in Peking mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Juve beginnt stark

Die alte Dame erwischte den besseren Start, zeigte sich ballsicher. Das Eigentor von De Ligt in der 10. Minute kippte das Spiel. Nach einer Ecke lenkte der 75 Mio. Neuzugang den Ball im Strafraum ins eigene Netz. Inter war von nun an die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich gute Möglichkeiten.

Inter ab Führung spielstärker

Während Juve mit Stammpersonal in die 1. Halbzeit ging, schickte Conte mit Stefano Sensi und Sebastiano Esposito zwei blutjunge Offensivakteure auf den Platz. Vor allem Sensi wusste durch beherzte Dribblings im Mittelfeld immer wieder zu gefallen. Juve hatte dem Kombinationsspiel im Mittelfeld wenig entgegenzusetzen.

Auch die Offensive um Ronaldo, Higuain und Bernadeschi schaffte kaum Entlastung. Von einem guten Aufbauspiel, wie Maurizio Sarri sich das vorstellt, konnte noch keine Rede sein.

Ronaldo bringt Juve zurück

In der 2. Halbzeit zeigte Juve eine ansprechende Leistung und wurde in der 68. Minute durch ein abgefälschtes Freistoßtor von Cristiano Ronaldo belohnt. Sieben Minuten später hätte der 5-malige Weltfussballer Juve in Führung bringen müssen. Inter-Keeper Padelli spitzelte den Ball aber im letzten Moment vom Fuß des Portugiesen.

Buffon überragend im Elfmeterschießen

Im anschließenden Elfmeterschießen parierte der Keeper drei Elfmeter und sicherte seinem Juve den ersten Sieg beim ICC 2019.