Hängt da etwa bei Messis der Haussegen schief?

Wie Superstar Lionel Messi in einem Interview mit dem argentinischen Pay-TV-Sender TyC Sports zugab, jubelt sein Sohn Mateo bei Toren von Erzrivale Real Madrid.

Der Dreijährige mache das, um seinen älteren Bruder Thiago zu ärgern, der glühender Barca-Fan ist, so Messi. "Wenn im TV Madrid läuft und Real ein Tor schießt, ist Thiago ganz still. Aber Mateo brüllt: 'Tooor für Madrid!' und schaut dabei seinen Bruder an, den das ärgert", verriet der fünffache Weltfußballer mit einem Grinsen.

Doch auch der Vater bleibt von den Sticheleien des Filius nicht verschont. Als sie zu Hause Fußball spielten, wollte Mateo unbedingt Liverpool sein, da diese seinen Vater und Barcelona in der Champions League geschlagen haben.

"Auch Valencia wollte er mal sein. 'Valencia hat dich geschlagen, oder? Ich bin Valencia'", erzählte Messi den lachenden Journalisten.

Mateo Messi scheint ein echter Spaßvogel zu sein.