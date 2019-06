Superstar Lionel Messi hat Argentinien in der Vorbereitung auf die Copa America mit einem Doppelpack zum Sieg über Nicaragua geführt.

Der fünfmalige Weltfußballer vom spanischen Meister FC Barcelona erzielte beim klaren 5:1 (2:0) in San Juan kurz nacheinander die beiden ersten Treffer (37., 38.).

Uruguay siegt gegen Panama

Außerdem waren vor 25.000 Zuschauern im einzigen Test vor dem Turnierstart Lautaro Martinez (63., 73.) und Roberto Pereyra (81.) für das Team von Nationaltrainer Lionel Scaloni erfolgreich. Für die Gäste, Nummer 129 der Weltrangliste, traf Juan Berrera in der Nachspielzeit per Elfmeter (90.+1).

Die Südamerika-Meisterschaft beginnt am Freitag. Argentinien bekommt es am Samstag in der Gruppe B zum Auftakt mit Kolumbien zu tun.

Uruguay tritt in der Gruppe C an. Im Test gegen Panama setzten sich die Gastgeber am Freitag in Montevideo 3:0 (1:0) durch. Maxi Gomez (19.), Messis Barca-Teamkollege Luis Suarez (69.) und Fede Valverde (79.) waren erfolgreich.