Spaniens Rekordmeister Real Madrid steigt in den Frauenfußball ein.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wollen die Königlichen 2020 die Lizenz des ebenfalls in Madrid ansässigen Aufsteigers CD Tacon in der höchsten Frauen-Liga übernehmen. Laut Medienberichten müsste Real zur Entschädigung nur etwa 500.000 Euro zahlen.

Anzeige

Bereits in der kommenden Saison nutzt Tacon die Sportanlagen des großen Nachbarn, "im Rahmen der vorübergehenden Zusammenarbeit", heißt es auf der Website von Real.

Atletico aktueller Meister

Die erste spanische Frauen-Liga umfasst 16 Teams und besteht inklusive ihrer Vorgänger seit 1988. Reals nationale Konkurrenz hat den Frauenfußball schon vor langer Zeit für sich entdeckt.

Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Aktueller Meister ist Atletico Madrid, der FC Barcelona schaffte es in der abgelaufenen Saison erstmals ins Endspiel der Champions League (1:4 gegen Olympique Lyon). Rekordchampion ist Athletic Bilbao mit fünf Meistertiteln.